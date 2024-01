(Pagine Romaniste) – Questa sera la Roma ospiterà all‘Olimpico la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A sostenere i giallorossi ci sarà ancora una volta uno stadio sold-out, così gli uomini di Mourinho andranno alla ricerca del pass per i quarti di finale dove ad attenderli c’è il possibile derby con la Lazio. Lo Special One si trova in piena emergenza in difesa vista la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, la pubalgia di Mancini e l’assenza ormai da mesi di Smalling. Oltre al lungodegente Abraham non sarà disponibile neanche Aouar, anche lui partito per la Coppa d’Africa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar, Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar, Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Dybala.

IL TEMPO: Svilar, Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Azmoun.

IL MESSAGGERO: Svilar, Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.