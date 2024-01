Corriere della Sera (L. Valdiserri) – La classifica in campionato non si discute, tanto più per un “risultatista” come Mou. Il tecnico ha creato un solido feeling tra squadra e i tifosi, tanto da aver chiesto ai suoi calciatori il massimo impegno proprio per rispetto di chi — anche sotto le feste — preferirà lo stadio al divano o a un altro spettacolo. Conterà anche questo nella decisione dei Friedkin sul rinnovo? Ci dovrebbe essere un divario netto contro la sesta di Serie B, ma, nelle ultime dieci stagioni, la Coppa Italia è stata avara con la Roma: 3 eliminazioni negli ottavi, 5 nei quarti e 2 in semifinale (contro il Napoli nel 2014 e contro la Lazio nel 2017).