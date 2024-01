Uno dei tormentoni delle ultime sessioni di calciomercato porta il nome di Marcos Leonardo. Secondo diverse indiscrezioni trapelate la scorsa estate, l’attaccante è stato molto vicino a vestire la maglia della Roma, tuttavia il tuo futuro non sarà nella Capitale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sarebbe vicino l’accordo tra il Benfica e il Santos che vedrebbe il classe 2003 trasferirsi nel club portoghese per circa 18 milioni. I due club starebbero limando gli ultimi dettagli e l’arrivo del talento brasiliano in Portogallo è previsto nelle prossime 24 ore.

🚨🔴 Benfica are closing in on deal to sign Brazilian striker Marcos Leonardo from Santos.

Benfica submitted formal bid in the last few hours, as revealed by new Santos president tonight.

Deal being sealed on €18m deal — and structure of the add-ons will be the final step. pic.twitter.com/3uGWQTpEpn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024