Il Tempo (L. Pes) – Accordo raggiunto, ma il bicchiere è mezzo vuoto. Azmoun partirà per la Coppa d’Asia con l’Iran, ma solo dalla prossima settimana. Ieri la Roma e la federcalcio iraniana hanno trovato la quadra su modalità e tempistiche della convocazione dell’attaccante. La partenza è prevista per l’11 gennaio, il giorno dopo il possibile quarto di Coppa Italia con la Lazio. Il tecnico potrà contare sull’attaccante almeno per due gare, forse tre: Cremonese, Atalanta e l’eventuale derby del 10 gennaio. Una sconfitta a metà per il club che sperava di trattenerlo durante la competizione.