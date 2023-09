Il suo agente tempo fa ne aveva già parlato: la volontà di Edoardo Bove è quella di rimanere alla Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, nelle ultime ore sono statu fatti dei passi in avanti per il rinnovo del classe ’02. Ci sarebbe stato un incontro tra Pinto e l’agente del centrocampista che ha avuto esito positivo. La società durante l’estate ha anche respinto alcune richieste per il giocatore, che nel tempo ha dimostrato qualità, guadagnandosi anche la fiducia di Mourinho. Entrambe le parti sono quindi determinate a proseguire insieme.