Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Per Lorenzo Pellegrini quella che sta per iniziare sarà la stagione della verità. Reduce da un infortunio e da due anni difficili, il capitano della Roma vuole ritrovare sé stesso: fisicamente, mentalmente e nel rapporto con il campo. Il contratto in scadenza nel 2026 e la mancanza di una proposta di rinnovo mettono pressione al centrocampista, che parte indietro nelle gerarchie di Gasperini, dietro a Koné, Cristante, Pisilli e al possibile arrivo di Rios.

Il nuovo tecnico lo vede più mezz’ala che trequartista, ruolo nel quale dovrà farsi largo con impegno e spirito positivo. Lo sa bene Pellegrini, che è stato tra i primi a rientrare a Trigoria, con giorni di anticipo, per farsi trovare pronto. Con lui anche Dybala ed El Shaarawy.

Gasperini ha chiarito che per tutti serve entusiasmo e dedizione, e il sorriso sarà fondamentale. Per Pellegrini è tempo di dimostrare se è ancora centrale nel progetto Roma o se il suo futuro è altrove.