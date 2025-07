Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma è pronta a scommettere su Evan Ferguson come vice Dovbyk, in un’operazione che potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro. Il giovane attaccante irlandese, dopo una stagione opaca al West Ham, vuole rilanciarsi e vede nella Serie A e nel lavoro con Gasperini un’opportunità ideale per tornare ai livelli di tre stagioni fa, quando segnò 11 gol con il Brighton a soli 18 anni. Massara ha scelto di puntare su di lui, mettendo in stand-by la pista Krstovic per ragioni economiche. Roma e Brighton hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto e possibile controriscatto, con i giallorossi che si faranno carico dell’ingaggio da 1,8 milioni.

Se dovesse partire anche Dovbyk, la Roma potrebbe virare sul sogno Højlund, in uscita dal Manchester United, ma servirebbero almeno 45-50 milioni. Per ora, però, si accelera su Ferguson: manca solo il sì del giocatore, che sta valutando anche l’interesse dell’Atalanta. La trattativa è in dirittura d’arrivo e Ferguson potrebbe unirsi alla squadra già per l’inizio del ritiro, domenica prossima a Trigoria.