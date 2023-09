La separazione di Dybala dalla Juve era stata tutt’altro che serena: l’argentino aveva accumulato stipendi arretrati che dovevano essergli pagati per un totale di circa 3 milioni di euro. Inizialmente sembrava che la Joya stesse considerando l’opzione di intentare causa alla società bianconera, tuttavia secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sembra essere stato raggiunto un accordo per risolvere la questione, con il club di Torino che pagherà i circa 3 milioni di euro. Dybala non intraprenderà azioni legali contro la sua ex società, cosa che invece non dovrebbe fare un altro ex bianconero: Cristiano Ronaldo. Anche la leggenda portoghese ha avuto problemi per questioni finanziarie con la Juve e procederà per vie legali.