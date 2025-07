Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma prosegue con decisione la sua campagna di rafforzamento puntando forte sul mercato sudamericano. I nomi in cima alla lista sono Richard Rios del Palmeiras e Wesley del Flamengo, entrambi fortemente voluti da Gasperini. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è chiudere almeno uno dei due colpi entro il raduno del 13 luglio.

Per Rios, centrocampista classe 2000, la Roma è pronta a offrire 30 milioni, inclusi bonus, superando così la concorrenza di Porto, Fiorentina e Atletico Madrid. Il Palmeiras, che possiede il 70% del cartellino, incasserebbe circa 21 milioni. Più complicata ma ancora aperta anche la trattativa per Wesley, valutato intorno ai 25 milioni, con contatti attivi per trovare la giusta formula.

In attacco, dopo la cessione di Shomurodov al Basaksehir (prestito oneroso da 3 milioni, obbligo a 2,7 più 10% sulla futura rivendita), la Roma accoglierà Evan Ferguson dal Brighton. Il centravanti irlandese arriverà in prestito secco, con la Roma che si farà carico dell’intero ingaggio da 1,8 milioni.