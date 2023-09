Sotto la Mole di Torino è stata inaugurata la Settimana Europea dello Sport, tra i testimonial dell’evento c’era anche l’ex difensore di Torino e Inter Fabio Galante. Le sue dichiarazioni sono state raccolte da tuttomercatoweb.com, e tra gli argomenti trattati c’è anche l’arrivo di Zapata alla corte di Juric e la corsa scudetto. Queste le sue parole:

In attacco è arrivato Zapata: è l’uomo giusto?

“È un ottimo attaccante, ha fatto una grande carriera ed è un profilo alto: al di là di essere grosso fisicamente, è uno che gioca per la squadra e fa gol. È stato un ottimo acquisto, lui vale quanto Lukaku per la Roma: è assolutamente un grande colpo”.

Per la corsa scudetto, invece, qual è la griglia di Galante?

“C’è equilibrio, non prevedo una sorta di nuovo Napoli tipo lo scorso anno. Credo che Inter, Milan, Napoli, Juventus e Lazio sono livellate: non ci sarà una squadra che vincerà facilmente, ma ci sarà uno sprint finale. E sarà ancora più bello ed emozionante per tutti”.