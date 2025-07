Mercato, Salah-Eddine resta. Hermoso corteggiato in Spagna

Il Messaggero (D. Aloisi) – Il Feyenoord ha chiesto informazioni per Salah-Eddine, ma il procuratore ha chiuso ad un possibile addio: «Non abbiamo parlato con nessuno. Anass è felice a Roma». L’Espanyol ha effettuato un sondaggio per Hermoso, ma l’ingaggio resta un ostacolo. Mannini andrà alla Juve Stabia.

Ieri a Trigoria si sono rivisti Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy. Hanno rinunciato a qualche giorno di vacanza per essere fin da subito a disposizione. Paulo oggi svolgerà una visita di controllo. Più lunghi i tempi di recupero per Lorenzo che non ci sarà per l’inizio del campionato.