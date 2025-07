Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sono ore decisive per la Roma, che accelera su due obiettivi chiave: Wesley e Richard Rios. Il DS Massara prepara le offerte ufficiali per chiudere i due affari da oltre 50 milioni complessivi, con l’obiettivo di consegnare i rinforzi a Gasperini già per il ritiro.

Per Rios, la Roma ha il gradimento del giocatore e l’offerta al Palmeiras è imminente, anche se il cartellino è diviso tra più parti. L’alternativa resta El Aynaoui, ma piace anche Bissouma del Tottenham. Su Wesley, che ha già detto sì ai giallorossi: la Roma tratta col Flamengo per abbassare la richiesta da 30 a 25 milioni, con un pagamento dilazionato. In alternativa c’è Pubill dell’Almeria.

Sul fronte uscite: ufficiale la cessione di Shomurodov al Başakşehir (6 milioni più il 10% sulla rivendita) e Mannini in prestito alla Juve Stabia. Smentito invece, per ora, l’interesse del Feyenoord per Salah-Eddine.