Rischio caos al Campo di Marte per la Roma e il concerto di Zero

La Nazione (A. Latini) – Per chi vive al Campo di Marte si prefigura un’altra – l’ennesima – domenica da bollino rosso. Questa sera infatti andranno in scena quasi in contemporanea la partita di Serie A fra Fiorentina e Roma e il concerto di Renato Zero al Mandela Forum. I due eventi, distanti una manciata di metri l’uno dall’altro, richiameranno nella zona migliaia di persone. Al “Franchi” sono attesi circa 30.000 spettatori (2300 saranno tifosi giallorossi in arrivo da Roma), mentre il concerto ospiterà più o meno le consuete 7.500 persone.

In relazione alla partita di polizia municipale e questura hanno istituito una serie di provvedimenti per la circolazione. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione del viale Fanti e Viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.