La stagione è ormai giunta al termine e le varie squadre stanno programmando il prossimo futuro a partire dalle scelte del mercato.

Romelu Lukaku è uno di quei nodi da sciogliere in casa Chelsea. Infatti dopo l’anno in prestito alla Roma i Blues hanno deciso che il centravanti dovrà essere venduto a titolo definitivo. Come riportato da Fabrizio Romano su X, i londinesi hanno stabilito la cifra per lasciar partire il belga. La clausola si aggira intorno ai 38 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro e sarà valida per ogni club interessato e non solo per i giallorossi.

🔵🇧🇪 Chelsea are open to selling Romelu Lukaku in the summer for the value of exit clause negotiated last summer — £38m.

Clause part of private agreement with Lukaku’s agents and open to any club, not only AS Roma. pic.twitter.com/ZY9WeWZKGG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024