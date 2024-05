Come riportato da Filippo Biafora, la Roma, insieme a Juventus, Inter e Milan, avrebbe recapitato al Ministro dello Sport Abodi, una lettera di sfiducia nei confronti del Presidente della Lega Serie A, Casini. I club, non si sentirebbero rappresentati in modo adeguato e sarà tema di dibattito nell’imminente incontro con il Ministro.

Le big della #SerieA sfiduciano il presidente di Lega #Casini con una lettera in vista dell’incontro con Abodi. #Inter, #Juventus, #ASRoma e #Milan nel testo evidenziano che la posizione che rappresenta Casini non è condivisa e che non si sentono rappresentati da lui@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 8, 2024