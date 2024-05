L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club, alla vigilia della sfida con il Bayer Leverkusen. Queste le sue dichiarazioni: “Ci crediamo e sappiamo che sarà un’impresa difficile perché giochiamo contro una squadra che non ha mai perso. Dovremmo batterla e batterla con due o più gol di scarto. Secondo me abbiamo all’andata abbiamo disputato il primo tempo come dovevamo, quando poi vai in svantaggio contro una squadra così forte ed abile nel contropiede rischi di andare in difficoltà. Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo preso il secondo gol con un altro gran tiro loro, abbiamo fallito diverse occasioni per accorciare lo svantaggio e renderla più agevole al ritorno, però ci crediamo, mancano sette giorni, ora pensiamo al campionato e poi ci prepareremo per fare la seconda partita”.

Il rammarico più grande forse è proprio non essere riusciti a trovare il gol, in una serata non proprio fortunata.

“Altre serate sono state più fortunate, dobbiamo sapere che questo è il calcio, non possiamo pensare di prenderci solo i lati positivi. Ci sono state partite in cui siamo andati subito in vantaggio, se non sbaglio contro il Brighton, a Milano abbiamo segnato dopo poco, in casa con il Milan pure. Gli episodi fanno la differenza in questo sport, a volte si segna e cambia anche la condizione mentale dei due avversari, e stavolta è andata al contrario”.

Serve tanta testa al ritorno.

“Serve testa, serve fisico, serve gamba. Loro sono una squadra costruita con giocatori molto potenti, molto forti, molto veloci, ed andare lì a fare una partita dispendiosa sarà dura, anche perché in contropiede e nell’uno contro uno sono una squadra pericolosa”.