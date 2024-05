Mile Svilar è intervenuto in conferenza stampa pre Bayer Leverkusen-Roma al fianco di De Rossi. Le sue parole:

Sei diventato il salvagente della Roma. A gennaio ti immaginavi di trovarti qui?

“Non so se me lo aspettavo o no dopo tanti mesi che non giocavo tante partite. Io faccio il mio lavoro come tutti e sta andando bene. Domani vogliamo fare una grande partita come squadra tutti insieme”.