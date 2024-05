Pagine Romaniste (L. Meriggioli, F. Castellucci) – “Finché anche solo un tifoso della Roma crede di poter andare a giocarsi la finale di Dublino, dobbiamo per forza andare a Leverkusen e fare una partita degna” ha detto qualche giorno fa mister Daniele De Rossi, e così sarà. Dopo l’amara sconfitta dell’Olimpico per 0-2, la Roma ha l’obbligo morale di tentare una “Remuntada” in Germania per raggiungere la finale di Europa League. I giallorossi in passato hanno già fatto vivere esperienze di questo tipo, l’esempio più recente, ed anche uno dei più eclatanti nella storia del calcio: Roma-Barcellona.

Questa volta non ci saranno Messi e compagni, ma il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che grazie alla vittoria di domenica per 5-1 in casa dell’Eintracht Francoforte, ha centrato il 48° successo consecutivo, eguagliando così il record europeo stabilito dal Benfica tra il 1963 e il 1965.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYER LEVERKUSEN-ROMA

Nessuna resa da parte della Roma. De Rossi sceglierà la miglior formazione per la sfida alla BayArena, nonostante il big match decisivo per la corsa Champions di domenica contro l’Atalanta. A difendere la porta ci sarà Svilar, e dopo il gravissimo errore di Karsdorp, che ha segnato l’andata persa all’Olimpico, tornerà Celik dopo la squalifica rimediata contro il Milan. Il pacchetto difensivo sarà poi completato da Mancini, Smalling e Spinazzola. Non dovrebbero esserci dubbi a centrocampo, con la conferma del trio Cristante–Paredes–Pellegrini. In attacco alle spalle di Lukaku agiranno El Shaarawy e Dybala: l’argentino era uscito dolorante durante la sfida contro la Juventus, ma la sua presenza da titolare contro i tedeschi non sembrerebbe in dubbio.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA, DOVE VEDERLA

Bayer Leverkusen-Roma sarà trasmessa su Dazn, Sky Sport e Rai 1. Per godersi la sfida in diretta basterà connettersi all’app Dazn tramite Smart tv o console di gioco come Play Station, Xbox, oppure dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

ARBITRA MAKKELIE, AL VAR DIEPERINK

Sarà Danny Makkelie a dirigere il match tra Bayer Leverkusen e Roma, in programma giovedì con fischio d’inizio fissato alle ore 21. Makkelie sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries mentre il quarto ufficiale sarà Serdar Gözübüyük. Rob Dieperink sarà il VAR e l’AVAR sarà Pol van Boekel.

LE PROBABILI

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

All.: Xabi Alonso.

A disposizione: Hradecky, Lomb, Hincapie, Kossounou, Arthur, Hofmann, Andrich, Puerta, Tella, Schick, Iglesias, Hlozek.

Squalificati: //

Indisponibili: Mbamba, Fosu-Mensah (lista Uefa).

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Ndicka, Angeliño, Llorente, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Azmoun, Joao Costa, Abraham.

Squalificati: //

Indisponibili: Huijsen, Kristensen (fuori dalla lista Uefa).

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Assistenti: Hessel Steegstra – Jan de Vries.

Quarto uomo: Serdar Gozubuyk.

Var: Rob Dieperink.

AVAR: Van Boekel.