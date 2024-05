Il Bayer Leverkusen è certo di volare a Dublino in finale. Dopo la splendida stagione e la vittoria contro i giallorossi per 0-2 nella gara d’andata, i tedeschi sono già con la testa al 22 maggio. La certezza è talmente tana che sui social, il club tedesco ha postato la notizia: da domani, inizierà la vendita dei biglietti per l’ultimo atto di Dublino. Il post poi è stato corretto aggiungendo il “se”.

ℹ️ Sollten wir morgen gegen Rom das #UEL-Finale erreichen, startet bereits am Freitag der Ticketverkauf für Dublin. Hier gibt's alle Infos zum Prozedere: 👉 https://t.co/pk3bOO0JaA 🔜 #B04ASR | #Werkself | #aCROSSeurope — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 8, 2024