Daniele De Rossi e la Roma stanno iniziando a programmare il prossimo calciomercato. Da quanto riporta Eleonora Trotta, giornalista di calciomercato.it, Daniele De Rossi avrebbe chiesto ai Friedkin almeno cinque o sei rinforzi. L’allenatore vorrebbe un centrocampista di gamba, due terzini, due esterni e un attaccante. Inoltre il tecnico sta spingendo per la riconferma di Leonardo Spinazzola, il quale ha il contratto in scadenza a giugno. Su di lui ci sarebbero già il Milan, la Juventus e alcune società estere. Ma prima la Roma dovrà sciogliere il nodo del direttore sportivo e discutere un importante aspetto come quello economico. Sul fronte delle uscite, il nome caldo è quello di Nicola Zalewski che è molto stimato in Premier League e da alcune squadre italiane.

#Roma, per la prossima stagione #DeRossi vorrebbe almeno 5-6 rinforzi: un centrocampista di gamba, due terzini, due esterni e un attaccante. In uscita attenzione invece alle offerte per #Zalewski: il classe 2002 è molto stimato in #PremierLeague e da alcune società italiane… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 8, 2024