La Repubblica (M. Juric) – Resettare e ripartire. Già domenica dalla Juventus. Un claim tanto ovvio quanto fondamentale per riprendere le redini della stagione e non buttare all’aria quanto costruito nell’ultimo trimestre. Il focus da adesso deve essere sul campionato. Una scelta quasi obbligata per i giallorossi, nonostante De Rossi abbia sempre negato qualsiasi tipo di priorità tra Serie A ed Europa League. “Finché potremo lotteremo su entrambi i fronti“. Ecco, da oggi serve pragmatismo. E calcoli. Per centrare l’obiettivo principale della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.

Domenica sera all’Olimpico arriva la Juventus. L’occasione perfetta per riaccendere i motori e rilanciare le ambizioni dopo il pareggio contro il Napoli. Poi si vola in Germania, con orgoglio ma poche speranze. Prima della sfida all‘Atalanta della prossima settimana. Che, senza troppi giri di parole, vale l’intera stagione. Tre partite in sette giorni, che a questo punto della stagione, uno sforzo che la Roma potrebbe non permettersi più di sostenere. Serve fare una scelta e sperare.