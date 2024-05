Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo la brutta sconfitta di Europa League la Roma sarà obbligata a convogliare tutte le energie sui prossimi impegni di campionato per assicurarsi un biglietto d’ingresso nella prossima ricchissima Champions League. Mancano quattro giornate al termine della stagione, e il club capitolino sarà costretta a difendere a tutti i costi il quinto posto, cercando di tenere il più lontano possibile la Lazio e, soprattutto, l’Atalanta. I nerazzurri sono attualmente a tre lunghezze di distanza, ma i giochi si potrebbero chiudere già nel seguente fine settimana, quando Pellegrini e compagni andranno al Gewiss Stadium in un match che si preannuncia come un vero e proprio spareggio.

Ma i giallorossi avrebbero a disposizione una «seconda chance», proprio per mano dei bergamaschi. Un’eventuale vittoria nella finale di Dublino della squadra di Gasperini permetterebbe alla sesta classificata di Serie A di disputare la Champions League, a patto che la stessa Atalanta arrivi quinta. Uno scenario che la Roma preferirebbe evitare, specialmente potendo decidere il destino del prossimo anno con le proprie mani. Bisognerà ragionare però di partita in partita, cominciando dalla sfida di domani contro la Juventus del grande ex Dybala, di nuovo davanti al pubblico dell’Olimpico.

L’ingresso nella Coppa dalle grandi orecchie, competizione che manca dal 2018 garantirebbe innanzitutto la possibilità di aggiudicarsi la prima fascia grazie anche al settimo posto nel ranking per club e inoltre un incasso che farebbe respirare il bilancio, considerando i rigidi paletti imposti dalla UEFA dal Settlement Agreement.