La Fiorentina di Raffaele Palladino supera il Como di Fabregas grazie ai gol di Adli e Kean, uno per tempo. La Viola vola in prima posizione paritaria, a quota 28 punti, insieme ad Inter e Atalanta, in attesa del posticipo tra Napoli e Roma. Termina in pareggio l’altro match delle 15:00, tra Torino e Monza. Decisivi i gol di Masina e Djuric.