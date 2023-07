Corriere dello Sport (L. Scalia) – Le caselle sul calendario dell’estate della Roma si stanno riempiendo. La road map ormai è tracciata: dopodomani scattano il raduno a Trigoria e gli allenamenti blindati, poi spazio al ritiro in Portogallo, di seguito c’è una trasferta a Tolosa a inizio agosto, infine si arriverà alla grande presentazione della nuova squadra all’Olimpico, una manciata di giorni prima di Ferragosto.

La volontà di Mourinho ha pesato e non poco sulla scelta di cancellare il faticoso e lontano viaggio a Singapore, città-stato dell’Asia, dove era prevista un’amichevole di lusso contro il Tottenham il 26 luglio. Una decisione che comporta meno soldi nella casse, ma dall’altro lato si avrà più tempo e meno stress per mettere a punto la stagione. Il forfait si è andato ad aggiungere alla mancata partecipazione della Roma alla tournée in Corea del Sud perché gli organizzatori non hanno rispettato gli impegni economici.

Traduzione: si resta in Europa. Infatti, dal 22 luglio (probabilmente fino a fine mese) Pellegrini e compagni torneranno per la quarta volta in Portogallo per aumentare i giri al motore. E’ stato scelto di nuovo l’Algarve, la regione più a sud, quella più turistica, piena di resort, strutture, mare, campi da golf e natura. Un posto del cuore per Mourinho, che tra l’altro piace anche alla famiglia Friedkin. La Roma, a differenza delle scorso dicembre (c’era la pausa per il Mondiale), non sarà di base ad Albufeira, bensì nelle vicinanze di Faro, città che dispone anche di un aeroporto internazionale. Archiviata la parentesi in Portogallo, i giocatori avranno qualche giorno di riposo e successivamente si divideranno tra Trigoria e altre amichevoli: in agenda (6 agosto) per ora va segnalata la trasferta in Francia per il test contro il Tolosa.

Manca sempre meno. Ormai è questione di ore. Lunedì scatterà ufficialmente la nuova stagione targata Mourinho e Dybala. I primi giorni saranno dedicati ai test fisici, atletici, mentre le visite mediche per chi deve ottenere l’idoneità sportiva verranno sostenuto durante il weekend. Gli allenamenti veri e propri inizieranno a metà della prossima settimana. A Trigoria si sono già presentati El Shaarawy, Abraham, Kumbulla e Karsdorp.

Lunedì comunque non è attesa la rosa al gran completo perché i nazionali usufruiranno di altri giorni di ferie, già concordati prima del rompete le righe. Però c’è chi si è tagliato le vacanze pur di esserci fin dall’inizio: è il caso di Zalewski e di Aouar. All’appello non mancherà Smalling che con la famiglia si trova a Roma, dove ieri è nato il suo secondo figlio. E’ un maschietto, si chiama Koa Amaris Smalling.