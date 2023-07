Il Milan negli ultimi giorni ha avuto diversi contatti con il West Ham per intavolare una trattativa che vedrebbe Scamacca approdare alla corte di Pioli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Furlani ha provato ad offrire Origi agli Hammers più un conguaglio, ma l’idea non è diventata una trattativa perchè al club inglese non interessa l’attaccante belga.