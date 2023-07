Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Via alla nuova stagione, non c’è un attimo da perdere. Lo sa bene Mourinho che neanche il tempo di sbarcare nella Capitale e subito avrà riunioni con il suo staff e colloqui con i giocatori per pianificare le nuove strategie. Lo Special One questo pomeriggio tornerà a Roma, pronto a cominciare la sua terza stagione in giallorosso, con le idee ben chiare di come organizzare questa preparazione, con i dubbi su quali saranno i rinforzi fondamentali per la sua squadra.

Tutti i giocatori – esclusi alcuni nazionali – riabbracceranno il loro tecnico che dopo la finale di Budapest aveva ribadito di voler restare nella Capitale per loro, per non abbandonarli. Mourinho aveva già mandato segnali di mercato perché si sa, il tecnico ha bisogno di un centravanti da almeno 20 gol e che possa partecipare alla manovra della squadra, ma anche di un centrocampista con caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa. Nei prossimi giorni ci sarà inevitabilmente un incontro con Pinto sulle strategie di mercato.

Lunedì lo Special One riabbraccerà anche Dybala, il quale dovrà parlare con la Roma per il rinnovo del contratto. Il Chelsea è alla finestra, ma la priorità della ‘Joya‘ sono i giallorossi. L’argentino ha parlato svariate volte con il tecnico durante queste vacanze e i due si sono confrontati sia sul presente sia sul futuro. Intanto è stata annullata anche la tournée a Singapore, motivo per cui si tornerà in Portogallo: partenza il 22 luglio, probabile rientro il 30