Nasce un nuovo Mondiale organizzato dall’Elite Players Group. Sarà una competizione per soli over 35 e si giocherà a giugno in Inghilterra. Parteciperanno le otto nazionali che hanno vinto almeno una Coppa del Mondo: quindi Inghilterra, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Uruguay. Per gli Azzurri ci sarà anche Francesco Totti, ma il capitano sarà Marco Materazzi. Tra gli ex Roma presente anche Emerson per i verdeoro. Potrà partecipare chi ha giocato in carriera con la propria nazionale o chi ha collezionato almeno 100 presenze con i club.