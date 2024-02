Azmoun eliminato dalla Coppa d’Asia per mano del Qatar. L’Iran esce sconfitto dalla semifinale della competizione asiatica per mano dei padroni di casa, che sono riusciti a rimontare dall’iniziale svantaggio siglato dall’attaccante giallorosso, per poi vincere 3-1. Il quale potrebbe tornare in tempo a Roma per essere disponibile nel Big Match di sabato contro l’Inter.