La Roma in vendita e le sirene d’Arabia: così i Friedkin si stanno muovendo per cedere ai sauditi

I petrodollari per rilanciare la Roma che oggi parla americano. Le voci si rincorrono da giorni, settimane: si mormora di una trattativa avviata, ma non ancora definita, tra gli arabi e i Friedkin per la cessione della società. E ogni giorno i rumors si fanno più insistenti. Come riportato da La Repubblica, martedì il capo dell’area legale dei giallorossi era a Riyad, nella Capitale del regno Saudita. L’idea sarebbe quella di una trattativa di circa 1,3 miliardi di petroldollari, 900 versati subito e circa 300 sotto forma di clausola, legata alla costruzione dello stadio.