Il Messaggero (S.Carina) – È sul futuro che José dà il meglio di sé: “I miei ragazzi lo conoscono ma ho detto loro di non dire niente. Se qualcuno di voi ha qualche altra domanda simile a que-sta, la faccia a Mendilibar perché lui non ha il contratto e sembra che la sua situazione sia più complicata della mia. Io ho parlato con i miei due capitani che vengono qua, mi hanno fatto una domanda molto simile alla vostra. A loro ho risposto in modo molto obiettivo. Non voglio però che loro dicano nulla perché è una cosa tra me e la squadra. Loro sanno quello che penso. C’è tuttavia differenza rispetto alla situazione con l’Inter. Con il Real Madrid, infatti, era tutto fatto. Ora ho zero contatti con altri club e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Pensiamo alla finale”. Tutto e il suo contrario. E sarà inutile chiederlo anche i suoi fidi scudieri, Pellegrini e Mancini, che lo seguiranno poco dopo: bocce cucite.

A Sky alimenta il mistero: “Quando la risposta sarà pubblica? Non lo so. Domenicare finisce il campionato e andrò in vacanza”.