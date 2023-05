La Repubblica (M.Carta-M.Juric) – Oltre 1000 agenti in strada per garantire l’ordine pubblico e uno stadio sold out. Un’intera città in fermento per un evento che si tiene a 1200 km di distanza. La partita di questa sera tra Siviglia e Roma si gioca a Budapest nella Puskas Arena. Ma gli occhi della questura sono tutti puntati sullo stadio Olimpico dove 53mila tifosi giallorossi si ritroveranno sugli spalti per assistere alla finale di Europa League di fronte ai maxi schermi. Nessuna allerta sicurezza, ma solo massima attenzione di fronte alla possibilità che centinaia di migliaia di persone si ritrovino in piazza a festeggiare nel cuore della notte per la vittoria della Roma.

In caso di vittoria, infatti, è previsto l’esodo di tifosi giallorossi verso il Circo Massimo, come accaduto anche lo scorso anno quando la squadra di Mourinho si aggiudicò la Conference League. E a quel punto sarà la task force di San Vitale a valutare in tempo reale le soluzioni migliori per garantire la sicurezza. Di sicuro verrà bloccato il transito su alcune strade del centro storico. La festa dell’Olimpico avrà una sua enorme appendice a Budapest, dove sono oltre 20mila i tifosi giallorossi che tra ieri e oggi arriveranno nella capitale ungherese con tutti i mezzi disponibili. La città è pronta da giorni ed è stata suddivisa in due parti per cercare di evitare contatti tra le due tifoserie. Zona sud per i romanisti, a nord i tifosi del Siviglia.