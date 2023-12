Corriere della Sera (G. Piacentiani) – La Roma a Bologna, nella sfida tra le quarte in classifica, sarà in piena emergenza ma avrà il suo condottiero in panchina. Al Dall’Ara, infatti, oltre ai lungodegenti Tammy Abraham, Marash Kumbulla e Chris Smalling non ci saranno Paulo Dybala (infortunato), Romelu Lukaku e Nicola Zalewski (squalificati per una giornata). Non mancherà, invece, José Mourinho. II tecnico portoghese ha evitato la squalifica per le dichiarazioni sull’arbitro Matteo Marcenaro e su Domenico Berardi.

Mourinho ha patteggiato una multa di 20 mila euro e la stessa sanzione è stata applicata anche alla Roma per responsabilità oggettiva. La somma sarà devoluta all’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.