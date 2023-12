Carlino (G. Tassi) – Italia di coppa da ‘en plein’ con un neo rossonero. Ma sette squadre su sette ci proiettano nell’olimpo del Uefa, nonostante l’uscita di scena del Milan dal trofeo delle grandi orecchie. Non è finita: con il nuovo format, potremmo avere addirittura cinque club tutti italiani in gara dal prossimo anno. Lo dice il ranking 2023/24, particolare alchimia che somma i punteggi ottenuti nei gironi di Champions, Europa e Conference League fino a questo momento da Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina. Situazione temporanea sì, ma che comunque ci vede protagonisti nel calcio continentale dei big: siamo gli unici ad avere tutte le squadre ancora in corsa per un trofeo, piccolo o grande che sia.