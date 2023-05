Il sito ufficiale del Siviglia riporta delle dichiarazioni rilasciate dal DS andaluso Monchi in vista della finale partita di stasera contro i giallorossi:

“È un giorno che abbiamo atteso e desiderato, con entusiasmo e voglia. L’intenzione è quella di dare il massimo per vincere di nuovo questa competizione”.

Sul motto “nessuno lo vuole come noi”.

“È una realtà, ci motiva internamente ed è qualcosa a cui pensiamo, niente di più”.

Mourinho ha detto che siete favoriti.

“Mourinho è una vecchia volpe e prova a togliere pressione e metterla su di noi. Non so se Smalling, Belotti e Dybala siano dei bambini, penso che essere favoriti non sia una cosa molto buona”.

Sul momento della squadra.

“Siamo arrivati in un buon momento dopo una stagione molto difficile. L’allenatore è riuscito a convincere il gruppo di un’idea e stiamo difendendo quell’idea fino alla morte”.

Cosa si aspetta in finale?

“Sarà difficile perché loro sono una squadra che commette pochi errori e lascia poco. Devi batterli perché loro non perdono, provando a non commettere errori perché loro vivono per questo.”

Sul suo stato emozionale.

“Sono nervoso come gli altri anni o anche un pochino di più, perché forse questa volta vogliamo vincere più di altre”.

Su Sergio Rico.

“È uno di noi, è nato nel nostro centro sportivo e speriamo di poter dedicare la vittoria a lui e a Gudelj, che sta vivendo un brutto momento. Abbiamo tante ragioni per vincere e sfortunatamente se ne sono aggiunte altre in questi giorni”.

Sul futuro di Mendilibar.

“Lo conosciamo bene, sappiamo come lavora e niente dipende da questo, zero”.