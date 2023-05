Sarà sold out anche stavolta, come lo scorso anno contro il Feyenoord, nonostante sul campo dell’Olimpico non si vedranno giocatori correre.

I calciatori, i nostri, con la maglia della Roma, saranno a Budapest alla Puskas Arena per la finale di Europa League contro il Siviglia (calcio d’inizio ore 21). A Roma, come in Ungheria, i cuori romanisti pulseranno fortissimo, per un sogno che è a 90 minuti dall’essere concretizzato.

Allo stadio Olimpico non c’è più posto, i tifosi rimasti nella Capitale sono pronti per spingere la squadra anche a distanza, sarà l’amore per i colori giallorossi a collegare le due capitali.

Al termine della partita, qualunque sia l’esito, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l’incolumità di tutti e l’integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo, domenica 4 giugno alle 21.

Info e orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18.30. La raccomandazione è quella di mettersi in macchina con congruo anticipo per arrivare allo stadio almeno un’ora e mezza prima dell’inizio del match, calcolando eventuali ritardi o problemi che potrebbero sorgere nel traffico capitolino, nel bel mezzo della settimana.

Non sarà possibile accedere nell’impianto tramite l’ingresso di Viale delle Olimpiadi.

Nel prepartita sono previste clip, musica, notizie e immagini da Budapest e altre attività d’intrattenimento. Anche per questo sarà bene presentarsi in anticipo allo stadio.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su via Nigra dalle 18 e al Call Center AS Roma: è attivo al telefono, per mail o tramite form dalle 9 alle 19.30 (06.89386000).

Inoltre, per acquistare prodotti AS Roma, saranno presenti due punti vendita: uno lato Tribuna Monte Mario, un altro lato Tribuna Tevere.

