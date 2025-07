Si fa sempre più complicata la corsa a Richard Rios per la Roma, che ora deve fare i conti con un concorrente di peso. Il centrocampista colombiano, obiettivo numero uno dei giallorossi per rinforzare la mediana, è finito nel mirino del Benfica, pronto a bruciare la concorrenza con una proposta concreta.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club portoghese ha presentato un’offerta ufficiale al Palmeiras: 25 milioni di euro più bonus per assicurarsi il classe 2000. Nonostante il recente accordo per Barrenechea, le “Aquile” non sembrano voler fermarsi, e avrebbero già trovato una base d’accordo con il giocatore per quanto riguarda i termini contrattuali.

Un segnale chiaro per la Roma, che ora dovrà decidere se rilanciare o virare con decisione sull’alternativa Matheus Martinelli, già monitorato nelle scorse settimane. Il rischio, per i giallorossi, è di perdere il profilo su cui Gasperini aveva costruito gran parte della strategia di rafforzamento del centrocampo.