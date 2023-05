Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Il principe di Greenwich è il meridiano a cui la Roma si aggrappa per sentirsi più I sicura. Non solo perché è il più forte difensore della squadra, per qualità e per carisma. Ma anche perché è l’unico giocatore del gruppo ad aver già vinto l’Europa League. Accadde proprio con José Mourinho a Stoccolma, nel 2017, poche settimane prima che al Manchester United si unisse Matic, viceversa piuttosto seccato per il proprio curriculum: ha perso due finali di Euroleague, una da protagonista con il Benfica e una da riserva proprio con lo United.

Smalling adesso è a Budapest per il bis. E’ tornato appena in tempo, dopo un mese trascorso a curare la lesione muscolare, sgranchendosi le gambe nelle ultime tre partite. Contro il Siviglia sarà quindi nelle condizioni quasi ideali per guidare la difesa. Chiuderà qui la sua carriera, alla soglia dei 36. Tutto si decide a Budapest, qui e ora. Come on.