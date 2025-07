Il progetto del nuovo Stadio della Roma continua a far discutere e ad alimentare un acceso dibattito tra favorevoli e contrari. A pochi giorni dalla possibile svolta amministrativa, emerge un nuovo fronte di contestazione che riguarda la tutela ambientale dell’area di Pietralata, dove dovrebbe sorgere il futuro impianto giallorosso.

Come riportato da Radio Roma Sound, la ricercatrice Flavia Sicuriello ha illustrato i risultati di uno studio condotto insieme al collega Paolo Colangelo, in cui sono stati rilevati segnali acustici e tracce fisiche di uccelli e pipistrelli protetti all’interno della zona interessata dal progetto. “Con un monitoraggio bioacustico passivo realizzato tra il 12 e il 25 giugno, ha spiegato, abbiamo riscontrato la presenza di almeno 41 specie accertate e 15 da confermare, alcune delle quali tutelate dalla normativa europea, come il picchio rosso maggiore e la balia dal collare”.

Lo studio è stato inserito nel fascicolo che il Comitato Sì al Parco, Sì all’Ospedale e No allo Stadio presenterà al TAR del Lazio per chiedere la sospensione dell’autorizzazione all’abbattimento degli alberi rilasciata dal Comune di Roma. I comitati chiedono inoltre una valutazione indipendente sul valore ecologico dell’area, sottolineando che questa zona potrebbe rappresentare un nodo importante tra i corridoi ecologici dell’Aniene e della A24.

Immediata la replica del Comitato Pro Stadio Roma, che in un comunicato ha bollato il ricorso come l’ennesimo tentativo di bloccare un’opera pubblica strategica: “Prima le rane di Tor di Valle, ora i pipistrelli. Cambiano le scuse ma l’obiettivo è sempre lo stesso: fermare il cambiamento. Si parla di un bosco per giustificare lo stop a un progetto da oltre un miliardo. E per cosa? Per 26 alberi?”. Il TAR si pronuncerà domani sul ricorso.