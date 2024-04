Prima di affrontarsi nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, Milan e Roma dovranno affrontare in campionato rispettivamente Sassuolo e Udinese. In vista della gara contro i neroverdi, i rossoneri perdono Mike Maignan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere non è partito con la squadra a causa di un affaticamento muscolare. Tuttavia le sue condizioni non preoccupano in casa Milan, e per la sfida contro gli uomini di De Rossi il francese dovrebbe essere regolarmente in campo.