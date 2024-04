Nella 32ª giornata di Serie A nello scontro salvezza si sfidano Lecce e Empoli. Cerri la sblocca in avvio per gli ospiti dopo 5 minuti, controllo del VAR che annulla tutto per un tocco di mano. Nella ripresa ad un minuto dalla fine Sansone trova l’1-0 e regala tre punti ai salentini, allontanandoli dalla zona retrocessione.