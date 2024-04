È da poco terminato per 0-0 il derby tra Torino e Juventus. Allo Stadio Olimpico Grande Torino non si va oltre il pareggio, occasione sprecata per entrambe le squadre: i Granata restano a -4 dalla Lazio e gli uomini di Allegri dopo il successo sulla Fiorentina non riescono a portare a casa i tre punti, che gli avrebbe dato l’opportunità di mantenere distante il Bologna. Proprio la squadra di Motta alle 20.45 scenderà in campo contro il Monza e potrebbe andare a soli -2 punti dai bianconeri.

Nel corso della gara si segnala l’espulsione di Juric per proteste all’87’ e un gol annullato a Zapata per un fallo di Bellanova su Kostic.