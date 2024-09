Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di CBS al termine di Inter-Milan, vinto dai rossoneri. Le sue dichiarazioni:

Il derby?

“Da quando sono arrivato, tutti mi hanno parlato sempre del derby, e del resto io sono cresciuto guardando questo tipo di partite”

Hai giocato tanti grandi derby, sia in Inghilterra che in Italia. Cosa significa giocare il derby di Milano?

“Penso si debba soltanto venire allo stadio, abbiamo sentito i tifosi per tutto il tempo. L’atmosfera è incredibile, ho giocato tanti grandi derby ma nessuno come questo“.

“The rivalry is crazy. I’ve played in some big derby games, but nothing hits the same as tonight.” 🔥@MikeGrella10 catches up with @tammyabraham following his first experience in the Derby della Madonnina 🇮🇹 pic.twitter.com/wk0jfXY6Es

