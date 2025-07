Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Trigoria è pronta per l’inizio del ritiro. Venti giorni di lavoro non-stop, poi altri otto in Inghilterra intervallati da qualche test. Il lavoro atletico del prossimo mese sarà fondamentale per arrivare a vedere la Roma di Gasp. Si lavorerà anche di sera, nelle ore meno calde. Le sessioni di lavoro saranno strutturate sia collettivamente che individualmente. Niente andrà lasciato al caso.