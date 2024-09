Dopo la prima vittoria in campionato per 3-0 all’Udinese, la Roma oggi è tornata subito in campo per iniziare la preparazione in vista del debutto in Europa League contro l’Athletic Club. La notizia più importante che arriva dai campi di Trigoria è il ritorno in gruppo di Zalewski, reintegro che farà felice Juric: vista la sua sottolineatura proprio sull’assenza del polacco del post partita di ieri.