Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Si fa calda la trattativa Roma-Flamengo per Wesley: le parti non sono mai state così ottimiste. La Roma, dopo i contatti continui degli ultimi giorni è pronta a decidere come impostare l’operazione, se con il contributo dell’Everton oppure – come sembra – direttamente con il club brasiliano.

Massara farà di tutto per consegnarlo a Gasperini prima del ritiro. Capitolo attacco: Krstovic vuole la Roma ma il club giallorosso valuta anche altri profili. Come Mikautadze o Evan Ferguson.