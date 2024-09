Dopo le voci degli ultimi giorni, intensificatesi negli ultimi giorni, è arrivato l’annuncio ufficiale: Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dell’Everton Football Club. La nota del club di Liverpool specifica come dopo le ultime questioni fiscali il passaggio sarà ufficiale al 100%.

Un portavoce del The Friedkin Group ha affermato: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questo iconico club di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, incluso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock“.