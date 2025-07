La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Wesley ma non solo. Gli occhi di Massara si spostano in Brasile, dove sta seguendo Rayan Vitor, ala destra del Vasco Da Gama: costa 15 milioni. Piace inoltre Leo Ortiz, difensore, ma il Flamengo ha alzato il muro, per ora. Dovesse sfumare Wesley l’alternativa è Pubill dell’Almeria.