La situazione legata al futuro di Mile Svilar resta ancora in bilico. Il portiere belga, protagonista di un’ottima stagione con la Roma e considerato tra i migliori della Serie A 2024/25, è al centro dell’interesse del Galatasaray, che lo ha individuato come primo obiettivo per la porta.

Secondo quanto riportato da Marco Juric de La Repubblica, il club turco avrebbe già presentato una proposta informale: un contratto da sei milioni di euro netti a stagione, cifra decisamente fuori portata per la Roma, che sta ancora trattando il rinnovo con il giocatore. Finché l’accordo non verrà ufficializzato, il cartellino di Svilar rappresenta un’occasione a costo contenuto sul mercato internazionale. Il Galatasaray è pronto a farsi avanti con il nuovo direttore sportivo giallorosso Frederic Massara. Ma al momento non si registrano trattative concrete. Nonostante le voci e i corteggiamenti, una certezza c’è: Mile Svilar si presenterà regolarmente a Trigoria il 13 luglio.