La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Pellegrini si prepara a rivedere il campo dopo la prima sosta di Serie A, a settembre. Comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. La prossima settimana si sottoporrà a un test di controllo e il 13 si presenterà a Trigoria per il raduno e l’inizio della preparazione. Ancora dieci mesi per lui, poi il bivio: chiudere l’esperienza alla Roma a contratto risolto – scade nel 2026 – o convincere Gasp e il club a rinnovarlo anche solo per un’altra stagione.