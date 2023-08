Zapata è sempre più vicino alla Roma. L’attaccante colombiano è il prescelto per l’attacco giallorosso ed è ad un passo dall’arrivo nella Capitale. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma è vicina all’accordo per Duvan: stretta finale e ultimi dettagli. Poi ci sarà la tanto attesa fumata bianca e Mourinho avrà il suo centravanti. Intanto per Marcos Leonardo si lavora per il preaccordo di gennaio, con il giocatore c’è già l’intesa.

Arrivano conferme anche da parte di Fabrizio Romano. La Roma è vicina a completare l’affare Zapata a titolo definitivo. I colloqui sono alle fasi finali. Si tratterà di una operazione da 6 milioni più circa 3,5 di bonus. Il classe 1991 firmerà un triennale da 2,7 milioni più bonus ad arrivare a 3 con la possibilità di una liberatoria al terzo anno con penale. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centravanti potrebbe arrivare tra stasera e domani nella Capitale.

AS Roma are close to completing Duván Zapata deal from Atalanta — permanent move being finalised, talks now at final stages 🟡🔴🇨🇴 #ASRoma

AS Roma plan would be to sign Marcos Leonardo for January and Duván now. pic.twitter.com/v2QwMHqMAG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023